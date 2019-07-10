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Роскомнадзор потребует от Ozon объяснить утечку данных пользователей

23:11, 10.07.2019
Роскомнадзор потребует от Ozon объяснить утечку данных пользователей
Фото: minsvyaz.ru

В Роскомнадзоре заявили, что направят в Ozon письмо с требованием разъяснить утечку логинов и паролей пользователей.

В ведомстве обращают внимание, что компания вовремя не предупредила об опасности. Этот факт ставит под угрозу безопасность всех пользователей интернет-магазина, сообщают «Ведомости».

Напомним, ранее стало известно, что более 450 тысяч e-mail и паролей пользователей Ozon оказались в открытом доступе. На днях база была выложена на одном из сайтов, который собирает утечки данных. Эксперт одной из компаний в сфере кибербезопасности заявил, что утечка могла произойти еще полгода назад.

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