Логины и пароли Ozon оказались в открытом доступе, утечка данных произошла еще полгода назад

Более 450 тысяч e-mail и паролей пользователей Ozon оказались в открытом доступе.

На днях база была выложена на одном из сайтов, который собирает утечки данных. Эксперт одной из компаний в сфере кибербезопасности заявил, что утечка могла произойти еще полгода назад. С его слов, найденная база скомпилирована из двух других баз данных. Оригиналы удалось обнаружить на одном из хакерских форумов в ноябре 2018 года. Эксперт подчеркивает, что поэтому пароли могут быть неактуальны, так как компания должна была принять меры после обнаружения базы в открытом доступе, сообщает РБК.

Ozon об утечках или взломах никогда не сообщал. Представитель пресс-службы компании заявил, что в интернете отслеживаются подозрительные активности. Ozon видел базу с данными пользователей. После обнаружения файла пароли у учетных записей из списка были сброшены.

Напомним, ранее в открытый доступ попала база данных почти 50 млн учетных записей в Instagram.