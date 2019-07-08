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Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции

17:23, 08.07.2019
Росстат назвал виновных в досрочной публикации данных по инфляции
Фото: скриншот new.gks.ru

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) признала, что данные об уровне инфляции были опубликованы раньше времени.

Это произошло «по вине одного из подведомственных учреждений» — оно внесло данные в Единую базу статистической информации до их подтверждения, пишет РБК.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин поручил провести служебное расследование о преждевременном появлении данных Росстата на сайте ЦБ.

Банк России сегодня сообщил, что в июне инфляция замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом регулятор ссылался на данные Росстата. Однако в ведомстве утверждают, что не публиковали данные за июнь.

Экономика
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