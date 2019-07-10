Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил, что у президента США Дональда Трампа нет права блокировать пользователей в своем аккаунте Twitter из-за критических высказываний.

В мае прошлого года федеральный суд уже заявлял, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, сообщает Fortune.

Тогда судья отмечала, что решение Трампа блокировать определенных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Позднее на решение суда была подана жалоба.

