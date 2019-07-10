Новости технологий

03:06 МСК Все новости
Новости раздела
Технологии

Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

02:28, 10.07.2019
Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter
Фото: flickr.com

Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил, что у президента США Дональда Трампа нет права блокировать пользователей в своем аккаунте Twitter из-за критических высказываний.

В мае прошлого года федеральный суд уже заявлял, что президент США Дональд Трамп нарушает свободу слова, блокируя некоторых пользователей в своем Twitter, сообщает Fortune.

Тогда судья отмечала, что решение Трампа блокировать определенных пользователей нарушает первую поправку к конституции США, которая гарантирует свободу слова. Позднее на решение суда была подана жалоба.

ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров