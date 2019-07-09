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Происшествия

В здании правительства Ульяновской области произошел пожар — видео

22:18, 09.07.2019
В здании правительства Ульяновской области произошел пожар — видео
Фото: pixabay.com

Сегодня вечером в Ульяновске в здании областного правительства произошел пожар.

Пресс-секретарь губернатора Тимофей Гончарук заявил, что в здании на пульте охраны сработала пожарная сигнализация.

По его данным, возгорание произошло на чердаке, после чего огонь перекинулся на крышу. Повреждена кровля на площади около 20 кв. метров, в результате пожара никто не пострадал. Предварительная версия случившегося — возгорание при проведении ремонтных работ. Сейчас проводится оценка ущерба, сообщает «Коммерсантъ».

Происшествия
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