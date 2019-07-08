Проектом межевания земли для МСЗ под Казанью займется нижегородский НИИ «Земля и город»

ГИСУ РТ определило победителя в тендере на разработку проекта межевания территории под мусоросжигательный завод в Осиново. Исполнителем выступит нижегородское ООО «НИИ «Земля и город».

Начальная стоимость контракта составляла почти 11 млн рублей. Однако компания предложила выполнить работы за 3,5 млн рублей.

Победитель был определен 5 июля, следует из сообщения на сайте госзакупок.

Согласно информации из открытых источников, НИИ «Земля и город» зарегистрирован в Нижнем Новгороде в сентябре 2002 года. Уставный капитал компании составляет 12 тысяч рублей. Основным видом деятельности указана «Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях». Учредителем и гендиректором значится Павел Комаров.

Ранее «Реальное время» разбирало схему финансирования строительства нового предприятия. Стоимость завода оценивается в 28 млрд рублей. Глубина заимствования может достигнуть 80%.