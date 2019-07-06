Специалисты рассказали о новом мошенническом приложении для Android

Специалисты из компании CSIS, которые специализируются на кибербезопасности, раскрыли новое мошенническое приложение для смартфонов на системе Android. Его жертвами могли стать несколько млн человек.

Пользователям предлагают скачать в магазине Google Play приложение «Updates for Samsung» («Обновления для Samsung»), где собраны различные улучшения для смартфона от якобы официальных разработчиков. Но после установки приложения пользователи попадают на сайт update.com, где находятся статьи и новости про Android, снижающие бдительность пользователей.

В некоторых разделах размещены многочисленные рекламные объявления, которые можно убрать за деньги. Соглашаясь на оплату, пользователи устройств фактически разрешали приложению получать всю информацию о кредитной карте, чего они не подозревали. Об этом сообщает портал Medium.