Из СИЗО Казани вышел фигурант дела о «распиле» Фонда поддержки предпринимательства РТ

Фото: «Реальное время»

Сегодня ночью из казанского СИЗО-1 на свободу отпустили бизнесмена Александра Стефатова. По обвинению в хищениях средств Фонда поддержки предпринимательства Татарстана он провел под стражей ровно 12 месяцев, сообщил «Реальному времени» адвокат Стефатова Павел Мазуренко.



По словам защитника, у следствия просто не было оснований просить о продлении ареста сверх предельного срока, ведь Стефатова не обвиняют в особо тяжких преступлениях. Ему вменяют три эпизода по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). В итоге, как только годичный срок истек, сотрудники УФСИН по РТ освободили подследственного.

В УФСИН по РТ подтвердили — в данный момент такой фигурант в учреждениях уголовно-исполнительной системы не содержится.

Напомним, в МВД Татарстана считают похищенными 12,6 млн рублей из 1 млрд рублей, выделенного Фонду для льготных займов в поддержку банковским «погорельцам». По версии следствия, 600 тысяч рублей были получены членами группы в качестве откатов, еще 12 млн увели через подконтрольные фирмы путем необоснованного завышения стоимости залоговых земель.

Обвинения предъявлены экс-главе правового департамента ФПП РТ Марине Фроловой, гендиректору и соучредителю ООО «Строительство и Консалтинг» Александру Стефатову, бывшему кредитному менеджеру ФПП РТ Ильнуру Сабирзянову и бизнесмену Андрею Исаеву.

С обвинениями фигуранты не согласны. Фролова и Исаев сейчас под домашним арестом.