СМИ назвали причину запрета полетов авиакомпаний из РФ в Чехию

Чехия ограничила полеты российских авиакомпаний так как были недовольны условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Поэтому власти страны, воспользовавшись правилом паритетности, аннулировали разрешение на несколько рейсов перевозчиков из РФ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ранее российские авиакомпании «Победа», «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии» отменили ряд рейсов в Чехию. Это произошло из-за решения властей страны аннулировать разрешения на полеты.