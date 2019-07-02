«Победа» вслед за «Аэрофлотом» и «Уральскими авиалиниями» отменила перелеты в Чехию

Российский лоукостер «Победа» отменил рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии во вторник, 2 июля.

Приостановка рейсов произошла из-за решения властей Чехии аннулировать разрешения на полеты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.

Сегодня также перелеты в Прагу приостановили две других российских авиакомпании — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

В настоящее время авиакомпании следят за ситуацией, ожидая комментарии со стороны Чехии.

Ранее сообщалось, что «Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами.