«Победа» вслед за «Аэрофлотом» и «Уральскими авиалиниями» отменила перелеты в Чехию
Российский лоукостер «Победа» отменил рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии во вторник, 2 июля.
Приостановка рейсов произошла из-за решения властей Чехии аннулировать разрешения на полеты, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на перевозчика.
Сегодня также перелеты в Прагу приостановили две других российских авиакомпании — «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».
В настоящее время авиакомпании следят за ситуацией, ожидая комментарии со стороны Чехии.
Ранее сообщалось, что «Победа» может не получить в срок партию Boeing из-за проблем с визами.БизнесТранспорт
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым