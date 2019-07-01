С сегодняшнего дня перевозчиков пассажиров будут штрафовать за отсутствие лицензии

С 1 июля транспортные компании, которые осуществляют пассажирские перевозки без лицензии, будут штрафовать на сумму до 400 тыс. рублей. Об этом стало известно на деловом понедельнике в мэрии Казани.

За повторное нарушение грозит конфискация автотранспорта.

Как сообщил председатель Комитета по транспорту Айдар Абдулхаков, все транспортные предприятия города, обслуживающие муниципальные автобусные маршруты, на сегодняшний день исполнили требования федерального закона в полном объеме и обменяли действующие лицензии на лицензии нового образца.

Напомним, с 1 марта в России введены лицензионные требования для автобусных перевозок. Согласно новым правилам, все юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся перевозками пассажиров, обязаны получить лицензию в течение 120 дней с момента вступления закона в силу.

В ппреле стало известно, что в Татарстане зарегистрированы более 17 тысяч автобусов. Из них в лицензионный реестр включено только около 400.