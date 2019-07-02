Минниханов примет участие в запуске новых производств «Казанского молочного комбината»
2 июля запланирована торжественная церемония запуска новых производств ООО «Казанский молочный комбинат», в которой примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов.
Об этом сообщает пресс-служба президента РТ.
Напомним, 25 июня в Республике Татарстан впервые было произведено более 4 тыс. тонн молока в сутки. Об этом на рабочем совещании с сельхозуправлениями районов рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Назип Хазипов.
Среди районов, внесших значительный вклад в достижение рекордного показателя, Хазипов отметил Атнинский, Кукморский и Балтасинский районы.
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