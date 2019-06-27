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В летевшем на G20 самолете команды президента Бразилии нашли почти 40 кг кокаина

13:57, 27.06.2019
В летевшем на G20 самолете команды президента Бразилии нашли почти 40 кг кокаина
Фото: jetphotos.com / Aktug Ates

Правоохранители Испании нашли более 39 кг кокаина в самолете команды президента Бразилии Жаира Болсонару прямо во время перелета главы государства в Японию на саммит G20. Задержан один из членов экипажа.

Как сообщает The New York Times, самолет президента Бразилии приземлился в Испании для дозаправки.

Президент назвал инцидент «неприемлемым» и пообещал военнослужащему «суровое наказание».

Самолет, на котором летел сержант Маноэль Сильва Родригес, прибыл в Севилью раньше основного президентского лайнера. Летчик вышел из самолета, неся сумку с одеждой и ручную кладь. Когда инспекторы аэропорта осмотрели сумку, они обнаружили в ней 37 пачек кокаина.

Министерство обороны Бразилии подтвердило, что военнослужащий был задержан в Испании за перевозку наркотиков.

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