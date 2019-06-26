Арбитраж Татарстана перенес заседание по банкротству «Роял Тайм Групп»

Арбитражный суд Татарстана отложил заседание о введении конкурсного производства в ООО «Роял Тайм Групп». Банкротство казанского игорного гиганта обсудят 21 августа.

«Временному управляющему представить отчет, анализ финансового состояния должника, материалы первого собрания (при наличии)», — говорится в определении суда, опубликованном в реестре сведений о банкротствах.

Напомним, что процедура наблюдения в «Роял Тайм Групп» была введена в конце февраля. К компании были предъявлены требования на несколько миллиардов рублей. В марте суд арестовал гендиректора компании Рустема Абдуллина.