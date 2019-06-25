«Салават Юлаев» обменял защитника в ХК «Сочи» на денежную компенсацию

21-летний защитник «Салавата Юлаева» Анатолий Елизаров пополнил состав ХК «Сочи». Уфимский клуб получил за игрока денежную компенсацию. Контракт хоккеиста двухсторонний и рассчитан на два года, до 30 апреля 2021 года, сообщает официальный сайт сочинского клуба.



Всего в КХЛ на счету Елизарова 76 матчей и одна голевая передача, однако стоит заметить, что защитник получал мало игрового времени и в среднем проводил на льду 5 минут 45 секунд.



Напомним, что защитник провел минувший сезон в системе «Салавата Юлаева». В 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ он не отметился результативными действиями, завершив сезон с показателем полезности «-4». В плей-офф Кубка Гагарина провел шесть игр. Кроме того, на счету хоккеиста одна передача в 16 матчах в ВХЛ. В двух играх регулярного чемпионата МХЛ также отметился передачей.

