Роскомнадзор объяснил, почему ответил пользователю Twitter, используя мат

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский пояснил, что ранее опубликованный ответ ведомства, в котором используется мат, — часть флешмоба, сообщает RNS.



— Это флешмоб. Мы решили взять как тему этой недели маскировку нецензурной брани в СМИ, — добавил Ампелонский.

Напомним, ранее Роскомнадзор через свой официальный аккаунт в Twitter прокомментировал запись шеф-редактора Znak.com Дмитрия Колезева с использованием нецензурной брани.

Колезев разместил слайд, на котором были примеры, как правильно маскировать мат в СМИ.



— Вам что серьезно так сложно использовать правильную маскировку нецензурной брани в СМИ????? У вас руки после этого отвалятся????? Наступит конец света????? Нет, ***, нет!!! Тогда почему, @, вы неправильно маскируете?????!!! Еще и глаза закатывают, да пошли вы ***! — прокомментировал Роскомнадзор ранее размещенное сообщение Колезева.

