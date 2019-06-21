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Промышленность

Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

19:25, 21.06.2019
Россия утилизирует единственную украинскую подлодку
Фото: ru.wikipedia.org

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию единственной украинской подлодки «Запорожье».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, утилизации подлежит дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина «Запорожье» являлась единственной подлодкой Украины и последним кораблем проекта 641, остававшимся на вооружении в мире.

Она досталась России от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России. В 2014 году субмарина вошла в состав Черноморского флота. Большинство членов экипажа приняли решение служить в российском флоте.

ПромышленностьОПК
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