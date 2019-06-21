Россия утилизирует единственную украинскую подлодку

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию единственной украинской подлодки «Запорожье».

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы сайта госзакупок, утилизации подлежит дизельная подводная лодка проекта 641. Субмарина «Запорожье» являлась единственной подлодкой Украины и последним кораблем проекта 641, остававшимся на вооружении в мире.

Она досталась России от украинских ВМС после возвращения Крыма в состав России. В 2014 году субмарина вошла в состав Черноморского флота. Большинство членов экипажа приняли решение служить в российском флоте.

