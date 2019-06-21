Замглавы «Татнефти» по стратегическому развитию вошел в совет директоров компании

Сегодня акционеры «Татнефти» на годовом собрании избрали состав совета директоров из 15 человек. Новым членом стал заместитель генерального директора по стратегическому развитию Нурислам Сюбаев.



Он занял место первого заместителя генерального директора по производству — главного инженера ПАО «Татнефть» Наиля Ибрагимова.



Остальные члены совета директоров сохранили свои места. Среди них министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин, консультант президента Татарстана по вопросам нефтеразработки Ренат Муслимов, советник председателя совета директоров «Татнефти» и помощник президента Татарстана по вопросам нефтяной промышленности Шафгат Тахаутдинов, помощник президента Татарстана Ринат Сабиров, министр земельных и имущественных отношений Татарстана Азат Хамаев, гендиректор «Связьинвестнефтехима» Валерий Сорокин, сообщили в пресс-службе компании.

Также переизбраны в совет гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, первый заместитель гендиректора компании по разведке и добыче Рустам Халимов, замгендиректора — главный геолог компании Раис Хисамов, начальник НГДУ «Лениногорскнефть» Рафаил Нурмухаметов, управляющий директор компании G Petroconsulting Ltd. Ласло Гереч, управляющий партнера BVM Capital Partners Ltd. Юрий Левин и руководитель программ по прямым частным инвестициям в компании FIDES Business Partner AG Рене Штайнер.



Представителем государства в совет директоров ПАО «Татнефть» назначен президент РТ Рустам Минниханов.



Ранее сообщалось, что совет директоров ПАО «Татнефть» рекомендовал собранию акционеров направить на выплаты дивидендов по итогам 2018 года 100% от полученной чистой прибыли по РСБУ.

