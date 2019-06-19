На место уволенного по делу Голунова генерала назначили Марата Мустафаева

Фото: зао.мск.мвд.рф

Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова. Об этом сообщается на официальном сайте столичного МВД.



Марат Мустафаев родился в 1967 году. В 1992 году он окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. В органах внутренних дел начал службу в 1993 году стажером по должности участкового инспектора милиции в органах внутренних дел Алтайского края.



С февраля 2015 года Мустафаев занимал должность замначальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в 2011—2015 годах работал замначальника УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) столичного ГУ МВД.



Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-майора полиции Андрея Пучкова, возглавлявшего УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова. Также был уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.

