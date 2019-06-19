На место уволенного по делу Голунова генерала назначили Марата Мустафаева
Полковник Марат Мустафаев стал временно исполняющим обязанности начальника УВД Западного округа Москвы после увольнения генерала Андрея Пучкова. Об этом сообщается на официальном сайте столичного МВД.
Марат Мустафаев родился в 1967 году. В 1992 году он окончил Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева. В органах внутренних дел начал службу в 1993 году стажером по должности участкового инспектора милиции в органах внутренних дел Алтайского края.
С февраля 2015 года Мустафаев занимал должность замначальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, в 2011—2015 годах работал замначальника УВД по Юго-Западному административному округу (ЮЗАО) столичного ГУ МВД.
Ранее президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемой должности генерал-майора полиции Андрея Пучкова, возглавлявшего УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве, которое возбудило уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова. Также был уволен начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве генерал-майор полиции Юрий Девяткин.
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