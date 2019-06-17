В Перми журналисты выйдут на пикет в поддержку Голунова
Пермские журналисты проведут пикет за свободу слова и против полицейского произвола в воскресенье, 23 июня. Об этом заявила представитель объединения независимых журналистов «Четвертый сектор» Анастасия Сечина.
Акция состоится с 18:00 до 20:00 в сквере театра оперы и балета, возле памятника Ленину. Предполагаемое число участников акции — около 200 человек, пишет «ПроПермь».
Пикет будет проводиться одновременно с уличной акцией, которая состоится в Москве на проспекте академика Сахарова в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест.
Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.
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