В Перми журналисты выйдут на пикет в поддержку Голунова

Пермские журналисты проведут пикет за свободу слова и против полицейского произвола в воскресенье, 23 июня. Об этом заявила представитель объединения независимых журналистов «Четвертый сектор» Анастасия Сечина.

Акция состоится с 18:00 до 20:00 в сквере театра оперы и балета, возле памятника Ленину. Предполагаемое число участников акции — около 200 человек, пишет «ПроПермь».

Пикет будет проводиться одновременно с уличной акцией, которая состоится в Москве на проспекте академика Сахарова в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Напомним, Иван Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков и отправили под домашний арест.

Дело Ивана Голунова вызвало серьезный общественный резонанс. Позднее уголовное дело было прекращено ввиду недоказанности его вины, журналиста отпустили на свободу.



