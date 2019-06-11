В Чувашии ушел в отставку глава Алатыря
Глава администрации Алатыря (Чувашия) Юрий Боголюбов покинул пост. Его отставку одобрил муниципальный совет депутатов.
Теперь депутаты должны выбрать временно исполняющего обязанности главы администрации, передает «КП-Чебоксары».
Напомним, Юрий Боголюбов возглавил администрацию города в конце января 2018 года. До этого он более шести лет проработал главным врачом Алатырской городской больницы.ОбществоВласть
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