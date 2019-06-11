С официального сайта МВД РФ исчезли новости о задержании Ивана Голунова

С официального сайта МВД РФ удалены четыре новости, которые выходили 7 июня после задержания корреспондента Ивана Голунова, сообщает «Медуза».

В первой из них сообщалось о задержании. Во втором сообщении МВД уверяло, что все ранее опубликованные фотографии действительно сделаны в квартире Голунова. В третьей новости уже сообщалось, что только одна из девяти фотографий сделана дома у журналиста. В четвертой утверждалось, что фотографии, которые не относятся к делу, попали на сайт из-за ошибки сотрудника. Сейчас по всем четырем ссылкам указано, что «новость аннулирована».

Напомним, сегодня глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что принято решение о прекращении уголовного преследования Голунова «в связи с недоказанностью его участия в совершенном преступлении».