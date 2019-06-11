Подозреваемого по земельному делу в Елабуге нет, в администрации идут обыски

Источники «Реального времени» сообщили, что в администрации Елабуги проходят обыски по делу о земельных махинациях в районе.

В отношении неустановленных должностных лиц возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Дело расследуется с февраля. В Следкоме по РТ данную информацию комментировать не стали.

Официального статуса подозреваемых ни у кого из действующих либо бывших чиновников района пока нет, утверждает источник «Реального времени» в силовых органах.