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Подозреваемого по земельному делу в Елабуге нет, в администрации идут обыски

16:30, 11.06.2019

Источники «Реального времени» сообщили, что в администрации Елабуги проходят обыски по делу о земельных махинациях в районе.

В отношении неустановленных должностных лиц возбуждено дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Дело расследуется с февраля. В Следкоме по РТ данную информацию комментировать не стали.

Официального статуса подозреваемых ни у кого из действующих либо бывших чиновников района пока нет, утверждает источник «Реального времени» в силовых органах.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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