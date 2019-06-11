Мосгорсуд проверит законность домашнего ареста Голунова 14 июня

Московский городской суд 14 июня проверит законность домашнего ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Защита обжаловала это решение.

Также стало известно, что следствие не нашло отпечатков пальцев Голунова на изъятых во время обыска в его квартире предметах. По словам адвоката обвиняемого, ни на одном из предметов, изъятых в ходе обыска в квартире Голунова, не найдено его отпечатков пальцев. Также он заявил, что уголовное дело журналиста истребовала у полиции Генпрокуратура.