Токаев набрал на выборах президента Казахстана 70,76% голосов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Константин Петров.
Согласно предварительным итогам голосования, Токаев набирает 70,76% голосов. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае.
Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, передает «РИА Новости».
Внеочередные выборы президента состоялись в Казахстане в воскресенье, 9 июня.
Напомним, явка к закрытию участков на президентских выборах в Казахстане составила 77%.ОбществоВласть
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