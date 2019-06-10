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Токаев набрал на выборах президента Казахстана 70,76% голосов

09:05, 10.06.2019
Токаев набрал на выборах президента Казахстана 70,76% голосов
Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства. Об этом заявил заместитель главы ЦИК Константин Петров.

Согласно предварительным итогам голосования, Токаев набирает 70,76% голосов. Порога явки нет, выборы будут признаны состоявшимся в любом случае.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов избирателей, передает «РИА Новости».

Внеочередные выборы президента состоялись в Казахстане в воскресенье, 9 июня.

Напомним, явка к закрытию участков на президентских выборах в Казахстане составила 77%.

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