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Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД

14:43, 10.06.2019
Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД
Фото: duma.gov.ru

Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил первый зампред комитета Андрей Красов.

По словам Красова, комитет рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении, передает «РИА Новости».

Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 30 мая президентом России Владимиром Путиным. В нем указано, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.

В этот же день комитет по международным делам поддержал проект. Кроме того, комитет рекомендовал вынести вопрос о приостановлении ДРСМД на ближайшее пленарное заседание, 18 июня.

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