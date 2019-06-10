Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал проект о приостановке ДРСМД

Комитет Госдумы РФ по обороне поддержал законопроект о приостановлении договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил первый зампред комитета Андрей Красов.



По словам Красова, комитет рекомендовал нижней палате парламента принять документ в первом чтении, передает «РИА Новости».



Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 30 мая президентом России Владимиром Путиным. В нем указано, что президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора.



В этот же день комитет по международным делам поддержал проект. Кроме того, комитет рекомендовал вынести вопрос о приостановлении ДРСМД на ближайшее пленарное заседание, 18 июня.

