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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей

18:35, 04.06.2019
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению минских договоренностей
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений.

«Тем не менее, мы в начале должны быть в состоянии защитить себя и повысить нашу обороноспособность: на политическом, военном и экономическом уровне», — заявил он по итогам встречи с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

При этом Зеленский заявил, что «продолжающаяся российская агрессия» является «серьёзным вызовом для евроатлантической безопасности», пишет RT.

Ранее Зеленский заявил, что переговоров с Россией не будет. Об этом он сообщил перед началом своего выступления на форуме IFORUM-2019 в Киеве. Непосредственно в выступлении Зеленский несколько раз упоминал Россию как страну, опережающую Украину по всем показателям, но при этом назвал ее «агрессором».

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