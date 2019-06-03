Boeing обнаружил дефекты в 312 самолетах 737 NG и 737 MAX

Американская компания Boeing обнаружила брак деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX.

Эти детали склонны к преждевременному износу и могут стать причиной повреждений воздушных судов во время полета, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).

Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру.

Ранее Boeing завершил обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX.



За последние полгода разбились два лайнера Boeing 737 Max. Так, в результате крушения Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines в Эфиопии погибли 149 человек, в том числе трое россиян, и восемь членов экипажа. Россия, США, Евросоюз и еще ряд стран запретили полеты этих самолетов.

До этого, в октябре 2018 года, самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air потерпел крушение в районе побережья острова Ява в Индонезии. Всего на борту находился 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил.