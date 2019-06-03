Новости общества

09:52 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

08:16, 03.06.2019
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Фото: ru.wikipedia.org

На следующей неделе в России ожидается короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня праздника — Дня России.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда, праздник выпадает на среду. Во вторник, 11 июня, рабочий день сократят на один час, так как он считается предпраздничным.

Ранее Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ сообщило, что в республике нерабочим праздничным днем также будет 4 июня. В этом году на этот день приходится проведение Ураза-байрам.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров