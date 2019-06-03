Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

На следующей неделе в России ожидается короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня праздника — Дня России.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Роструда, праздник выпадает на среду. Во вторник, 11 июня, рабочий день сократят на один час, так как он считается предпраздничным.

Ранее Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ сообщило, что в республике нерабочим праздничным днем также будет 4 июня. В этом году на этот день приходится проведение Ураза-байрам.