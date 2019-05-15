Uber в США даст возможность заказывать такси с молчаливыми водителями

Uber даст возможность пользователям в США заказывать поездки с молчаливыми водителями, сообщает TechCrunch.

Функцией «Тихий режим» можно будет воспользоваться бесплатно, но только для поездок премиум-класса. При заказе машины пользователям на выбор будет предложено несколько режимов — «Предпочитаю тишину», «Хочу поболтать» или «Без предпочтений». Помимо этого, Uber даст возможность пользователям выбирать температуру в автомобиле и заранее предупреждать водителей о наличии багажа.

Напомним, ранее компания Uber раскрыла планы по IPO, оценив свои акции в $10,4 млрд. Весь бизнес по онлайн-заказу такси оценивается в $80—90 млрд.

