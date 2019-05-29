Казань — в тройке лидеров российских городов по средней площади квартир на вторичном рынке

За год средняя площадь продаваемых квартир в России выросла на 2% и составляет 55,2 квадратных метра, сообщают «Известия».

В исследовании «Авито. Недвижимость» отмечается, что малогабаритное жилье стало еще меньше. Казань входит в тройку лидеров по средней площади квартир на вторичном рынке, показатель составляет 60,9 квадратных метров. Столицу Татарстана опережают Москва и Санкт-Петербург. На первичном рынке жилья Казани средняя площадь недвижимости достигает 54,6 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нижнекамске заселили 160-квартирный соципотечный дом на улице Корабельной.

В новостройке будут жить участники программы социальной ипотеки — работники бюджетных организаций и предприятий. Инвестором строительства выступал Госжилфонд при президенте РТ. В этом году в Нижнекамске Госжилфонд рассчитывает сдать в эксплуатацию еще два соципотечных дома на 280 квартир.

