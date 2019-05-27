Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка — видео

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время запуска с космодрома Плесецк. Об этом сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.



По его словам, несмотря на удар молнии, пуск прошел в штатном режиме.



«Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — приводит слова Нестечука «РИА Новости».

Видео удара молнии в ракету разместил на своей странице в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Поздравляем командование Космических войск, боевой расчёт космодрома Плесецк, коллективы РКЦ «Прогресс» (Самара), НПО имени С.А.Лавочкина (Химки) и ИСС имени академика М.Ф.Решетнёва (Железногорск) с успешным запуском КА ГЛОНАСС!

Молния вам не помеха pic.twitter.com/1cmlZ4hD1g — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) May 27, 2019

Запуск ракеты «Союз-2.1б» произошел сегодня, в 09.23 по московскому времени. В установленное время космический аппарат «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту.

