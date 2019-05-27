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Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка — видео

15:16, 27.05.2019 1
Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка — видео
Фото: скриншот видео twitter.com

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» во время запуска с космодрома Плесецк. Об этом сообщил начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

По его словам, несмотря на удар молнии, пуск прошел в штатном режиме.

«Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — приводит слова Нестечука «РИА Новости».

Видео удара молнии в ракету разместил на своей странице в Twitter глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Запуск ракеты «Союз-2.1б» произошел сегодня, в 09.23 по московскому времени. В установленное время космический аппарат «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту.

Происшествия
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:45
    В 1974 году служил в этой части и тоже при пуске в ракету попала молния и тоже ничего не случилось.Там в тех местах постоянные дожди и грозы.
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