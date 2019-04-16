Путин потребовал скорее завершить стройку космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ потребовал завершить строительство космодрома Восточный в ближайшее время.
«Здесь правительству нужно обратить внимание на расценки», — сказал он.
По его словам, ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием, пишет ТАСС.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома Восточный. Также сообщалось, что «Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по строительству второй очереди.ОбществоВласть
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