Путин потребовал скорее завершить стройку космодрома Восточный

Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза РФ потребовал завершить строительство космодрома Восточный в ближайшее время.

«Здесь правительству нужно обратить внимание на расценки», — сказал он.

По его словам, ему неоднократно докладывали о том, что ни одна компания не берется за завершение работ в связи с ценообразованием, пишет ТАСС.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин временно запретил строительство второй очереди космодрома Восточный. Также сообщалось, что «Роскосмос» до сих пор не расторг контракт с ПСО «Казань» по строительству второй очереди.