Huawei обвиняют в попытке хищения технологий

Американский стартап CNEX Labs заявляет, что Huawei пытался украсть у него торговые секреты, сообщает «РИА Новости».

Истцы утверждают, что замглавы Huawei участвовал в сговоре, чтобы похитить технологии хранения данных. Китайская компания отрицает обвинения и подала встречный иск к стартапу. Слушания по делу пройдут 3 июня.



Напомним, ранее сообщалось, что Microsoft решила прекратить сотрудничество с Huawei. Разрыв партнерства может сказаться на сегментах потребительской электроники и b2b-решений. Это грозит проблемами с использованием Windows на ноутбуках. Партнеры Huawei убеждены, что компания была готова к такому сценарию.

