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В России с 1 января 2021 года увеличат минимальную зарплату

13:49, 20.05.2019 1
В России с 1 января 2021 года увеличат минимальную зарплату
Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

В России с 1 января 2021 года повысится минимальный размер оплаты труда.

Это связано с пересмотром потребительской корзины.

«И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы», — сказал министр труда РФ Максим Топилин, его слова приводит ТАСС.

Ранее Конституционный суд РФ признал незаконными действия работодателей, которые пытаются достичь уровня МРОТ за счет доплат за работу в ночную смену, выходные или праздники.

Общество
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