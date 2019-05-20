В России с 1 января 2021 года увеличат минимальную зарплату

В России с 1 января 2021 года повысится минимальный размер оплаты труда.

Это связано с пересмотром потребительской корзины.

«И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы», — сказал министр труда РФ Максим Топилин, его слова приводит ТАСС.

Ранее Конституционный суд РФ признал незаконными действия работодателей, которые пытаются достичь уровня МРОТ за счет доплат за работу в ночную смену, выходные или праздники.