В России с 1 января 2021 года увеличат минимальную зарплату
В России с 1 января 2021 года повысится минимальный размер оплаты труда.
Это связано с пересмотром потребительской корзины.
«И, безусловно, будет повышение стандартов минимальной заработной платы дальше происходить. На этой основе мы будем смотреть на изменение соотношений по заработным платам работников бюджетной сферы», — сказал министр труда РФ Максим Топилин, его слова приводит ТАСС.
Ранее Конституционный суд РФ признал незаконными действия работодателей, которые пытаются достичь уровня МРОТ за счет доплат за работу в ночную смену, выходные или праздники.Общество
комментарии