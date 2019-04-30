Крупнейший независимый НПЗ в России объявил о скором банкротстве

Антипинский нефтеперерабатывающий завод в Тюменской области, который является крупнейшим независимым НПЗ России, намерен обратиться в Арбитражный суд региона с заявлением о признании компании банкротом. Об этом говорится в заявлении гендиректора завода Максима Андриасова, опубликованном на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Как отмечает РБК со ссылкой на источник, процедуру банкротства инициировал крупнейший кредитор завода — Сбербанк.



Ранее сообщалось, что азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может купить Антипинский НПЗ и ряд месторождений New Stream Group Дениса Мазурова. Однако глава Сбербанка Герман Греф не подтвердил информацию.