Ученый объяснил секрет успеха «Игры престолов»

Фото: скриншот видео

Американо-германский медиевист и автор статей о сериале «Игра престолов» Рихард Утц заявил, что сцены насилия и секса, за которые сериал часто критикуют, художественно оправданы, сообщает «РИА Новости».

Успех «Игры престолов» Утц объяснил тем, что авторы «подыгрывают» разным аудиториям. Он отметил, что вызывающе откровенные сцены наготы в сериале являются намеренными. По мнению эксперта, эти эпизоды также оправданы логикой сериала.

Напомним, ранее сообщалось, что около 10,7 млн жителей США собираются пропустить работу в понедельник, 20 мая, из-за просмотра заключительной серии сериала «Игра престолов». Опрос был проведен среди 1 090 человек, из них 22% сообщили, что планируют пропустить работу из-за финального эпизода.