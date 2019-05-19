На пожаре в Оренбургской области погибли три человека

В поселке Адамовка Оренбургской области на месте пожара в частном доме обнаружили тела трех человек, сообщает ТАСС.

По данным областного МЧС, пожар произошел в 6:18 по московскому времени в поселке Адамовка Адамовского района. В результате пострадал жилой дом и надворные постройки на общей площади 160 квадратных метров. Причины пожара, а также причины смерти людей устанавливаются.

Напомним, ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Оренбургской области, в результате которого погибли четыре человека.

Инцидент произошел вечером 26 марта, в жилом доме по улице Пролетарской в Медногорске. Спасатели после тушения пожара обнаружили тела 38-летнего мужчины, 35-летней женщины, а также двоих детей — трехлетнего мальчика и полуторагодовалой девочки.

