Audi отзывает в России более 400 автомобилей

ООО «Фольксваген Груп Рус» (российский дилер Audi) отзывает 431 автомобиль. В список попали экземпляры моделей А6, А7, А8, А3, Q7 и Q8.

«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) информирует о согласовании программ мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Audi A6, A7, А8, Q7, Q8, A3. Программы мероприятий представлены ООО «Фольксваген Груп Рус», являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке», — говорится в сообщении Росстандарта.

В Росстандарте уточнили, что отзыву подлежат 163 автомобиля Audi А6 и А7, реализованных в 2014—2018 годах, 239 автомобилей Audi А3 2018—2019 годов, а также 29 автомобилей Audi А8, Q7 и Q8, реализованных в 2019 году.

На Audi А6 и А7 проверят разъем нагревательного элемента, чтобы не допустить термические повреждения в связи с его отказом из-за недостаточной фиксации. Причиной отзыва Audi А3 стало возможное нарушение процесса изготовления подголовника заднего среднего места, из-за чего защита пассажира может быть обеспечена не в полном объеме. Отзыв автомобилей А8, Q7 и Q8 будет произведен из-за возможного снижения прочности вилки амортизаторной стойки, которое может привести к негативному воздействию на рулевое управление.