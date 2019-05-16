Секретные данные о российских спутниках оказались в Сети в открытом доступе

Информация о российских космических аппаратах, о создании и запуске которых ранее ничего не сообщалось, оказалась в интернете в открытом доступе. В компании-разработчике отдельных элементов этих спутников — ПАО «Сатурн» подтвердили достоверность этих данных.



«Она (информация) незаконно выложена. Это было определенное сообщение на конференции, которое не должно было выйти (в публичное пространство)», — пояснил главный конструктор по литий-ионным аккумуляторам ПАО «Сатурн» Сергей Лихоносов.

Он добавил, что будут предприняты соответствующие действия к тому, кто разместил эти данные.

Как уточняет «РИА Новости» речь идет о презентации ПАО «Сатурн», материалы которой были озвучены в Краснодаре в минувшем феврале.



В презентации были указаны названия спутников, опытно-конструкторских работ и осуществляющих их предприятий, сроки запусков и количество аппаратов.

Ранее стало известно, что Россия до 2034 года планирует запустить 46 навигационных спутников ГЛОНАСС.

