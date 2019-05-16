Суд отказал адвокатам возвращать в прокуратуру дело «Зимней вишни»

Заводский районный суд Кемерово отклонил ходатайство адвокатов обвиняемых по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» о возвращении дела в прокуратуру.

В рамках первого заседания по данному делу в четверг, 16 мая, сторона защиты настаивала на том, чтобы обвинительное заключение было возвращено в надзорное ведомство, передает ТАСС.

Уточняется, что причиной, по словам адвокатов, является отсутствие перечня свидетелей и экспертов, заявленных защитой для допроса в судебном заседании на этапе расследования.

В итоге суд посчитал, что отсутствуют правовые и фактические основания для возвращения дела прокурору.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Жертвами ЧП стали 60 человек, в том числе 41 ребенок.

Подробно о трагедии — в материалах «Реального времени».

