Литва призвала ввести санкции против России из-за решения по паспортам для жителей Донбасса

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс поддерживает инициативу Киева ввести новые санкции против России за предоставление жителям Донбасса упрощенного порядка получения российского гражданства.

По мнению Линкявичюса, раздача паспортов является глубоким нарушением международного права.



«Мы договаривались, что дальнейшее нарушение международного права должно вести к усилению давления, поэтому я верю, что должны быть новые санкции», — приводит слова главы МИД Литвы «Европейская правда».



Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.



По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия не станет отказываться от выдачи паспортов гражданина РФ жителям Донбасса, если Украина решит не признавать их.

