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В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины

22:11, 08.05.2019
В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины
Фото: pixabay.com

Москва не станет отказываться от выдачи паспортов гражданина РФ жителям Донбасса, несмотря на то, что Киев возражает, сообщает «Российская газета».

На вопрос журналистов о реакции Кремля, если Украина решит не признавать такие паспорта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, эффективный ответ на действия Кремля можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.

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