В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта РФ гражданам Украины

Москва не станет отказываться от выдачи паспортов гражданина РФ жителям Донбасса, несмотря на то, что Киев возражает, сообщает «Российская газета».

На вопрос журналистов о реакции Кремля, если Украина решит не признавать такие паспорта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают и которые подпадают под действие президентского указа".

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил министрам иностранных дел государств G7 и ЕС ввести санкции против России за выдачу паспортов РФ жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках.

По его словам, эффективный ответ на действия Кремля можно дать, только объединив усилия с международным сообществом.