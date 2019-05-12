СК возбудил дело после взрыва газа в доме в Ростовской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при взрыве газа в жилом доме в поселке Чистоозерном Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По предварительным данным, 12 мая, в 00 часов 20 минут, в квартире, расположенной на втором этаже двухэтажного дома №35 по улице Ленина в поселке Чистоозерном, произошел хлопок бытового газа. В результате него погибли девочка 2010 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Еще два человека доставлены в больницу.

В настоящее время следователи и криминалисты следственного управления проводят осмотр места происшествия, допрашивают жильцов дома, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области при взрыве газа в жилом доме погибли два человека. По данным МЧС, существует угроза обрушения здания.

