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В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок

09:38, 09.05.2019
В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок
Фото: uk.wikipedia.org

Избранный президент Украины Владимир Зеленский расскажет о первых кадровых изменениях вскоре после своей инаугурации. Об этом в в эфире телеканала NewsOne рассказал

По словам политического консультанта штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, имена кандидатов на ключевые посты не будут объявляться заранее. Это, в частности, относится к претендентам на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины, сообщает NewsOne.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.

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