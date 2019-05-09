В команде Зеленского назвали сроки начала кадровых перестановок

Избранный президент Украины Владимир Зеленский расскажет о первых кадровых изменениях вскоре после своей инаугурации. Об этом в в эфире телеканала NewsOne рассказал

По словам политического консультанта штаба Зеленского Дмитрия Разумкова, имена кандидатов на ключевые посты не будут объявляться заранее. Это, в частности, относится к претендентам на должности глав Службы внешней разведки и Службы безопасности Украины, сообщает NewsOne.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подаст в отставку после вступления в должность президента Владимира Зеленского.