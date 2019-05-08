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Microsoft презентовал обновленную версию браузера Edge

03:26, 08.05.2019
Microsoft презентовал обновленную версию браузера Edge
Фото: pixabay.com

Компания Microsoft продемонстрировала обновленную версию своего браузера Edge на основе движка Chromium, сообщается в официальном блоге компании.

Одно из главных нововведений Edge — функция Collections, которая даст возможность структурировать открытые вкладки. У пользователей появится возможность сортировать контент в отдельном столбце, делиться им и экспортировать в программы Office. Три режима приватности (неограниченный, сбалансированный и строгий) направлены на помощь в контроле действий пользователей в сети. Microsoft пока не уточняет сроки выхода обновлений.

Напомним, ранее сообщалось, что капитализация американской компании Microsoft после публикации квартального отчета превысила $1 трлн. Microsoft стал третьей американской компанией с капитализацией $1 трлн после Apple и Amazon.

ТехнологииITТелекоммуникацииОбществоИнфраструктура
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