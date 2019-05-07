В Казани сдали долгострой «Свея» по улице Четаева

В Казани сдали дом №14 по ул. Четаева на 136 квартир, застройщиком которого выступало ООО «Фирма «Свей».

Дом стал первым проблемным объектом обманутых дольщиков, введенным в эксплуатацию в этом году, передает пресс-служба мэрии Казани.

Строительство объекта было начато еще в 2007 году, сроки сдачи 19-этажного дома не раз сдвигались, пока работы окончательно не встали. Возобновились они в феврале 2018 года.

Ранее сообщалось, что компания «Бриз» достроила дом №4 в ЖК «Золотая середина». Еще 19 апреля 18-этажное строение на Четаева получило заключение о соответствии (ЗОС) в Госстройнадзоре РТ.