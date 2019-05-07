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Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Помпео в Сочи

13:27, 07.05.2019
Захарова подтвердила подготовку встречи Лаврова и Помпео в Сочи
Фото: mid.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила, что в настоящее время идет подготовка встречи министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Майком Помпео. Встреча должна состояться 14 мая в Сочи.

«Официально визит и переговоры будут анонсированы на сайте МИД России», — приводит слова Захаровой RT.

Ранее СМИ сообщали, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео могут провести встречу 14 мая в Сочи.

На днях Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина. «Не знаю. Посмотрим», — ответил он.

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