Помпео прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.



"Не знаю. Посмотрим", — заявил Госсекретарь США, отвечая на соответствующий вопрос.



Президенты России и США планировали встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, но после инцидента в Керченском проливе Трамп отменил встречу и заявил, что она состоится только после освобождения задержанных украинских моряков.



3 мая Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Лидеры двух стран, в частности, обсудили новое соглашение по ядерному вооружению.

