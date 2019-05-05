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Помпео прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина

16:58, 05.05.2019
Помпео прокомментировал возможность встречи Трампа и Путина
Фото: kremlin.ru

Государственный секретарь США Майк Помпео в эфире программы This Week на телеканале ABC прокомментировал возможность новой встречи американского и российского лидеров Дональда Трампа и Владимира Путина.

"Не знаю. Посмотрим", — заявил Госсекретарь США, отвечая на соответствующий вопрос.

Президенты России и США планировали встретиться на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе, но после инцидента в Керченском проливе Трамп отменил встречу и заявил, что она состоится только после освобождения задержанных украинских моряков.

3 мая Дональд Трамп пообщался с Владимиром Путиным по телефону. Лидеры двух стран, в частности, обсудили новое соглашение по ядерному вооружению.

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