Председатель украинского Нацтелерадио объявил об отставке

Глава Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко решил покинуть пост. Его заявление опубликовано на сайте совета.

«Срок моих полномочий как члена Национального совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности», — приводятся слова Артеменко.

Причиной отставки по собственному желанию, по его словам, стала усталость и предложение другой работы.

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ об увольнении Артеменко.

«Может быть, новые люди, которые придут на мое место и возможно места моих коллег, продолжат то, что мы так тяжело начинали в середине 2014 года, и запустят новые проекты», — говорится в сообщении.